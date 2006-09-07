Порошенко не робитиме трагедії, якщо коаліцію не створять

Засідання Ради партії «Народний Союз Наша Україна» відкладено на час до завершення роботи робочої групи, яка працює над текстом нової коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член Ради НСНУ, народний депутат Петро ПОРОШЕНКО.

Зокрема, він сказав, що вчора відбулось засідання президії партії, де було прийнято рішення про перенесення засідання Ради НСНУ для того, щоб можна було винести на обговорення більш-менш узгоджений варіант тексту коаліційної угоди перед її підписанням.

«Станом на цей момент не можна говорити ні про змістовну частину, ні про назву документа по можливій коаліції», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО, додавши, що є базові принципи, закладені в Універсалі національної єдності, від урахування яких залежатиме, буде чи не буде «Наша Україна» у складі коаліції.

П.ПОРОШЕНКО сказав, що для себе не робить трагедії, якщо ці базові принципи не будуть враховані, а відтак, «Наша Україна» не увійде до коаліції і буде думати над іншими формами своєї діяльності.

«Поки що зарано створювати сенсації, зарано давати коментарі, тому що необхідно дати можливість попрацювати і експертам, і членам робочої групи», - сказав він.

На запитання, чи буде й надалі «Наша Україна» вимагати від депутатів, які не хочуть увійти у коаліцію, здати депутатські мандати, П.ПОРОШЕНКО відповів, що на засіданні Ради НСНУ не чув прізвищ людей, які не хочуть входити до поки що, за його словами, неіснуючої коаліції.

Він наголосив, що рішення кожен депутат прийматиме, коли буде готовий документ.

П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що «Наша Україна» - демократична політична сила, тому кожен депутат буде самостійно визначатись, чи ставитиме він свій підпис під угодою про створення нової коаліції.