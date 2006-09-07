Ющенко зустрівся з Алієвим віч-на-віч
17:02, 07 вересня 2006Політика
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Президент перебуває в Азербайджані з офіційним візитом
У Президентському палаці у Баку відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ.
Після цього розпочалася зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України.
Заплановано, що потому відбудуться українсько-азербайджанські переговори у розширеному складі під головуванням президентів обох країн. Після закінчення переговорів заплановано підписання українсько-азербайджанських документів.
Президент України перебуває в Азербайджані з дводенним офіційним візитом.
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