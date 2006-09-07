Ющенко зустрівся з Алієвим віч-на-віч

У Президентському палаці у Баку відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ.

Після цього розпочалася зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України.

Заплановано, що потому відбудуться українсько-азербайджанські переговори у розширеному складі під головуванням президентів обох країн. Після закінчення переговорів заплановано підписання українсько-азербайджанських документів.

Президент України перебуває в Азербайджані з дводенним офіційним візитом.