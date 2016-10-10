Україна вивчає питання про вихід із СНД – Клімкін

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Ми вивчаємо питання виходу (із СНД), у нас є декілька десятків угод, які стосуються, наприклад, взаємного визнання дипломів, виплати пенсій, і зараз ми закінчуємо роботу, яка дозволить нам врегулювати ці угоди. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо зробити менеджмент цих угод окремо, і тоді це питання знову постане. Я якраз є послідовним прихильником виходу з СНД», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2016 р. Клімкін заявив, що не бачить перспективи перебування України в СНД. Міністр нагадав, що формально Україна не є членом СНД.