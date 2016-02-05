"Це пострадянська тусовка": Клімкін не бачить перспективи перебування України в СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав під час засідання Комітету Верховної Ради із закордонних справ.

Міністр нагадав, що формально Україна не є членом СНД. "СНД - це пострадянська тусовка. Наша належність до цієї пострадянської тусовки тільки підкреслює для декого можливість інсценувати щодо нашої належності до пострадянського простору, якого вже не існує. І я дуже сподіваюсь, і навіть впевнений, що ніколи не буде існувати", - сказав Клімкін.

Читайте такожКандидатуру постійного представника України при Раді Європи вже погоджено - Клімкін

Він заявив, що Україна має питання щодо деяких угод, укладених у рамках СНД.

Міністр звернув увагу, що Україна не бере участь у засіданнях інститутів СНД і не є країною, яка присутня в СНД.

Клімкін як приклад навів питання, які доцільно вирішувати. "Наприклад - пенсійне забезпечення. Я спрямував до своїх колег-міністрів питання, яким чином це вирішити. Як тільки ми матимемо чітку картину, ми зберемось, порадимось і визначимо і чисельні рамки, і те, як потрібно працювати далі, але членство в СНД на перспективу, нам чітко зрозуміло, що це не є опція для України", - заявив Клімкін.