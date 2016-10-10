Голову Миколаївського облавтодору після корупційного скандалу відсторонено від посади

Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

«Шуліченка відсторонено, направили додаткову службову перевірку щодо нього з ПАТ «Автомобільні дороги України», – йдеться в повідомленні.

При цьому міністр додав, що 11 жовтня в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Євген Барах відвідає Миколаївську область, де обговорить з керівництвом області ситуацію з ремонтом доріг.

У міністерстві нагадали, що 7 жовтня Управління захисту економіки при Головному управлінні Національної поліції України в Миколаївській області відкрило кримінальне провадження за фактом вимагання хабара директором держпідприємства «Миколаївський облавтодор» В'ячеславом Шуліченком.

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Також представники міністерства наголосили, що Миколаївська область має найгірші показники з ремонту доріг.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укравтодор» почав системний аудит виконання дорожніх робіт по всій Україні. В результаті виявлених порушень було звільнено начальників Служб автодоріг у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Донецькій і Черкаській областях.