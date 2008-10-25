Огризко наговорив компліментів герцогу Йоркському

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО високо оцінює внесок Королівської родини Великої Британії у розвиток українсько-британських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні В.ОГРИЗКО прийняв члена Королівської родини Великої Британії Принца ЕНДРЮ, Герцога Йоркського.

У ході зустрічі було обговорено питання співробітництва двох держав у контексті європейських та євроатлантичних прагнень України. В.ОГРИЗКО висловив високу оцінку внеску Королівської родини та особисто Принца ЕНДРЮ у розвиток українсько-британських відносин.

Також вони обговорили питання співробітництва у сфері економіки та інвестицій.

Окрему увагу було приділено питанню міжнародного засудження Голодомору 1933-33 років в Україні. Принц ЕНДРЮ, який перед початком зустрічі в МЗС вшанував пам’ять мільйонів жертв цієї трагічної сторінки в історії нашої держави біля пам’ятного знаку на Михайлівській площі, висловив свою солідарність з українським народом.