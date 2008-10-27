Тимошенко порівняла Україну з різдвяною качкою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує скласти графік зниження цін на нафтопродукти в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на нараді з представниками нафтовидобувних і нафтопереробних компаній України.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що на сьогодні темпи зниження цін на нафтопродукти абсолютно не відповідають темпам зниження світових цін на нафту, що з червня впали більш ніж удвічі.

Як підкреслила прем`єр, враховуючи цей факт, ціни на дизельне пальне в Україні повинні становити на сьогодні 3,5 грн., на бензин А-95 – трохи більше за 3 грн., тоді як сьогодні ціни на ці продукти становлять близько 6 і 5,2 грн. за літр, відповідно.

“Я не можу зрозуміти, чому сьогодні така ситуація. Чому недозавантажені нафтопереробні заводи нафтою і чому ціна на нафтопродукти така, яку не може пояснити ані уряд, ані громадяни, ніхто», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, припустивши, що Антимонопольний комітет не вживає достатніх заходів для стабілізації цінової ситуації.

“Якщо ми з вами говоримо про те, що за останні роки Україна просто начинена монополіями, як різдвяна качка яблуками, то треба про це сказати: що це монополія, що зниження ціни не йде тому, що плювали на всі закони, плювали на світову кон`юнктуру, на будь-які відносини із структурами влади… Відтак, треба говорити тоді, що Антимонопольний комітет не застосовує всіх інструментів, які у нього є», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, 23 жовтня виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що АМК складає список операторів ринку бензину для розслідування обгрунтованості цін. За його словами, як тільки буде складений список, АМК порушить відповідну справу.

За результатами моніторингу ринку реалізації світлих нафтопродуктів, АМК зафіксував синхронне до рівня 6,15 грн./літр підвищення операторами цін на бензин марки А-95 на більшості АЗС Києва і Київської області.