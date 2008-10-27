Гриценко пропонує подякувати Яценюку і вигнати його

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що без дієздатного парламенту подолати економічну кризу неможливо.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Для мене очевидно, що без дієздатного парламенту подолати економічну кризу неможливо», - сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, «якщо до Президента, глави уряду і до парламенту дійде усвідомлення реальної загрози економічній безпеці України, розуміння того, що політична метушня - це вторинне, а первинне - допомогти державі, людям і втримати від руйнації економіку, тоді політичну кризу на певний час зможемо вгамувати».

Він впевнений, що нинішня політична криза кардинально вирішиться виходом на впевнений позитивний розвиток після президентських виборів, не раніше. А сьогоднішнє її загострення може бути вирішене шляхом концентрації зусиль гілок влади під тиском негативних економічних факторів.

Як невідкладні кроки він запропонував: «перше - подякувати Арсенію ЯЦЕНЮКУ, задовольнити його прохання і обрати на посаду голови ВР людину, яка користується довірою депутатів, є стійкою від зовнішніх впливів і зможе швидко налагодити продуктивну роботу Ради. Друге - підсилити роль голів парламентських комітетів, ліквідувати монополію голів фракцій при формуванні порядку денного роботи ВР.

«Повірте, Рада зразу запрацює і зможе прийняти сотні законів, причому на табло щоразу буде понад 300 голосів», - висловив упевненість А.ГРИЦЕНКО.

Третім кроком він назвав «кардинальне переформатування і посилення уряду, не за партійними квотами, а з опорою на професіоналів.

«Не можна надавати уряду надзвичайні повноваження, якщо до уряду немає довіри. Це - не вичерпний перелік кроків, але з цього треба почати невідкладно», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.