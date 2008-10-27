Яценюк не дасть спуску нардепам

Парламент буде засідати до того моменту, доки не буде прийнятий відповідний пакет економічного законодавства.

Про це заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК під час засідання круглого столу на тему «Пропоновані шляхи виходу з фінансової кризи».

У круглому столі беруть участь народні депутати України, провідні банкіри, фінансисти, представники Світового банку, МВФ, Європейської бізнес-асоціації, Експертної економічної ради при голові ВР.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що законопроект, який може бути розглянутий у парламенті, не вирішить всіх проблем. «Він дуже далекий від того, щоб сказати, що після прийняття цього законопроекту в Україні буде світле майбутнє», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що метою прийняття даного законопроекту є доступ до ресурсів міжнародних фінансових організацій.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що парламент працюватиме до того часу, доки не буде прийнятий відповідних пакет економічного законодавства, оскільки «у нас зараз немає іншого виходу».

«Це не політичне питання, це питання життя і діяльності країни», - додав голова ВР. Одночасно він підкреслив, що поки що немає узгодженого законопроекту. При цьому додав: «Але його й не буде».

За його словами, «зараз працюють мої експерти, частина експертів від різних фракцій». Він додав, що з 40 сторінок тексту, які запропоновані урядом, «ми зробимо самий-самий мінімальний пакет, який вірогідний до проходження в стінах парламенту».

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що завтра, після консультацій з керівниками фракцій, цей законопроект буде презентований ним у парламенті.