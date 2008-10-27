Ющенко поклав квіти до Мавзолею

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в Анкарі поклав квіти до могили видатного турецького політика та реформатора, першого Президента Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, який похований у однойменному Мавзолеї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у церемонії також взяли участь секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Глава держави також зробив запис у Книзі почесних гостей «Башти національного пакту», розташованій на території Мавзолею Ататюрка.

Будівництво Мавзолею Ататюрка тривало 9 років і було завершено у листопаді 1953 року - тоді ж відбулося перепоховання першого Президента Турецької Республіки, який помер у 1938 році.

Крім того, сьогодні Президент України дав інтерв`ю турецькій телекомпанії ShowTV. Основними темами розмови стали українсько-турецькі відносини, офіційний візит глави Української держави до Туреччини.

Коментуючи проведені сьогодні переговори з керівництвом республіки, Президент констатував, що сторони наразі близькі до встановлення безвізового режиму між нашими країнами. Як перший крок до цієї мети українська сторона готова скасувати візи для певних категорій турецьких громадян, сказав Президент. За його словами, йдеться зокрема про молодь, журналістів, бізнесменів, культурних діячів.

Також було обговорено шляхи мінімізації наслідків світової фінансової кризи для української економіки та співпрацю в цьому питанні з місією Міжнародного валютного фонду, очолюваною Джейлою ПАЗАРБАЗІОГЛУ. Президент зокрема високо оцінив консультації з МВФ, які успішно завершилися домовленістю про надання Україні 16,5 млрд. доларів фінансової допомоги.

«Коли ми говоримо про співпрацю з МВФ, ми високо цінуємо роботу цієї інституції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

*** Show TV - один із найпопулярніших турецьких національних телеканалів. Заснований 1992 року, входить до потужного фінансово-промислового холдингу «Чукурова груп».