Гончарук: позиція Тимошенко суперечить офіційному курсу держави

Останні заяви і дії зовнішньополітичного офісу прем`єр-міністра України свідчать про намагання проводити альтернативну зовнішню політику країни.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

За словами А.ГОНЧАРУКА, про таке бажання прем`єра свідчать спроби уряду офіційно, зокрема в дипломатичних колах, ув`язати необхідність прийняття антикризових законів зі скасуванням позачергових парламентських виборів.

Ця позиція, на думку А.ГОНЧАРУКА, суперечить офіційному курсу держави, оскільки затягування з прийняттям пакета антикризових заходів загрожує Україні подальшим погіршенням економічної ситуації.

«Прикро, що така позиція офісу прем`єр-міністра віддаляє країну від отримання першого траншу кредиту МВФ, якого давно очікує фінансово-банківська система. Причому це відбувається у час, коли в державі зупиняються базові галузі економіки і збільшується ризик масового безробіття», - наголосив А.ГОНЧАРУК.

«У нинішніх умовах позачергові вибори варто розглядати як єдиний вихід з політичної кризи, а не як каталізатор економічних негараздів. Адже відсутність дієздатного парламенту є значно більшим ризиком для країни, аніж швидке проведення виборчої кампанії і формування дієвої більшості», – зауважив А.ГОНЧАРУК.

Він зазначив, що парламент має у ближчі дні без будь-яких умов прийняти пакет антикризових законів і цим зробити свій внесок у порятунок країни від боргової ями, принаймні так відбувається в інших країнах.

«Президент України закликає уряд проводити збалансовану і узгоджену зовнішню політику. На жаль, намагання розігрувати власну політичну карту на тлі світової кризи свідчить, що прем`єр-міністра зовсім не цікавить економічна стабілізація у країні», – підкреслив заступник глави Секретаріату Президента України.