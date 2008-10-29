Яценюк каже, що ВР зробила перший крок назустріч 16,5 млрд. доларів

Верховна Рада, схваливши антикризовий законопроект, зробила перший крок для доступу України до міжнародних фінансових ресурсів, а саме до кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 16,5 млрд. доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК прокоментував ухвалення в першому читанні президентського законопроект «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Він зазначив, що ухвалення цього закону дозволить частково вирішити питання платіжного балансу і валютного (обмінного) курсу.

«Абсолютно зрозуміло, що наступним питанням порядку денного, який повинен розглядати парламент, є законопроекти щодо загальноекономічної стабілізації», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, нині над цим питанням працює і уряд, і народні депутати.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні ухвалила у першому читанні внесений Президентом України законопроект "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України". За ухвалення відповідного законопроекту проголосували 248 народних депутатів з 447-ми, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з ухваленим рішенням, до другого читання профільний комітет парламенту має врахувати пропозиції альтернативних законопроектів.

При цьому 245-ма голосами народних депутатів з 446-ти зареєстрованих у сесійній залі ухвалено рішення розглянути цей законопроект у другому читанні завтра, 30 жовтня.

Довідка УНІАН. Уряд, Нацбанк і МВФ погодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування повинна бути схвалена Радою директорів МВФ. Для винесення цього питання на засідання Ради директорів необхідне ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого вже в цілому позитивно оцінений МВФ.