У МВС оцінили ймовірність замахів на перших осіб України після погроз терористів

Про це Шевченко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що за час війни на Донбасі був лише один випадок, коли представнику української влади загрожувала небезпека – напад на дружину секретаря РНБО України Ганну Турчинову.

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"Жодного іншого нашого видатного військового чи політичного діяча (а у нас їх дуже багато), які відзначилися на цій війні, на щастя, не постраждало у такий спосіб, щоб підозрювати у цьому терористів-сепаратистів", - написав Шевченко.

Керівник прес-служби МВС вважає, що це може свідчити або про ефективність української контррозвідки, або ж бойовики самі розуміють, що Україна не причетна до вбивств бойовиків "Д/ЛНР", тому й не мстять.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".