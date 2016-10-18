"Який ти після цього на х*** офіцер": Савченко відповіла на погрози Захарченка через знищення "Мотороли" (відео)

Відповідний відеозапис вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

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"Мені рідко коли хочеться сказати щось на камеру, але сьогодні подивилася інтерв'ю Захарченка. Вбити людину, яка сама вбивала, - не гріх. Але заявляти, що ти будеш вирізати безневинні родини... Ну знаєш, Олександре, думай, що говориш, а то який ти після цього на х*** офіцер. Почавши раз, можна не зупинитись", - заявила Савченко.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".