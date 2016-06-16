Турчинов заявив, що нападник на його дружину хотів помститися особисто йому "за Донбас у крові"

Він заявив, що це була реальна загроза життю його дружини та її колеги, йдеться в його інтерв'ю "Новому времени".

"Аня (дружина - Ред.), звісно, злякалася, але діяла достатньо рішуче, сама викликала поліцію. Нападник дав свідчення, що він давно готувався помститися мені за те, що "я почав війну на Донбасі", "втопив Донбас у крові". Він переконаний українофоб", - розповів Турчинов.

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Крім того, за його словами, нападник пояснив, що не зміг через особисту охорону дістатися до секретаря РНБО і вирішив взяти в заручники дружину, щоб вона викликала Турчинова, а потім злочинець вдарив би політика ножем.

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко написав у Facebook, що напад на дружину Турчинова вчинив донецький адвокат Володимир Оленцевич, який позивався до екс-президента України Віктора Ющенка за укази про Героїв України Степана Бандеру та Романа Шухевича.