Президент України зустрівся з Королем Норвегії Гаральдом V

Як повідомила прес-служба глави держави, під час аудієнції Гаральд V відзначив історичну важливість першого офіційного візиту президента України до Королівства Норвегія.

Порошенко подякував королю за підтримку територіальної цілісності України та значну практичну допомогу.

Читайте такожПрем'єр Норвегії: Росія повинна показати волю до миру, виконавши домовленості щодо Донбасу

Президент відзначив увагу, яку Гаральд V особисто приділяє ситуації в Україні, що відображено в нещодавній тронній промові під час відкриття цьогорічної сесії Стортингу Норвегії, у якій було заявлено, що «дії Росії в Україні є однозначним порушенням міжнародного права».

Глава держави також зазначив важливість підтримки з боку Норвегії реформи в оборонній сфері та модернізації Збройних сил України.