Порошенко вперше прибув до Норвегії з офіційним візитом

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації президента на сторінці в Facebook.

Зазначається, що програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з прем'єр-міністром Норвегії, президентом Стортингу (парламенту), а також аудієнція президента України у Короля Норвегії.

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Також, за участю президента України та прем'єр-міністра Норвегії відбудеться українсько-норвезький бізнес-форум.

"Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між Україною та Норвегією", - зазначили в АП.