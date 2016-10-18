Порошенко вперше прибув до Норвегії з офіційним візитом
02:02, 18 жовтня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко вперше прибув до Норвегії з офіційним візитом.
Порошенко прибув до Норвегії / facebook.com/president.gov.ua
Про це йдеться в повідомленні Адміністрації президента на сторінці в Facebook.
Зазначається, що програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з прем'єр-міністром Норвегії, президентом Стортингу (парламенту), а також аудієнція президента України у Короля Норвегії.
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Також, за участю президента України та прем'єр-міністра Норвегії відбудеться українсько-норвезький бізнес-форум.
"Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між Україною та Норвегією", - зазначили в АП.
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