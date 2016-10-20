В НФ закликають Порошенка вплинути на БПП у питанні конфіскації вкраденого режимом Януковича

Про це повідомляє прес-служба НФ.

«Необхідно, щоб президент в найкоротші терміни не просто дав вказівку своїй фракції, а й зустрівся з фракцією, і український парламент нарешті прийняв законне і справедливе рішення, що дає можливість конфіскувати 1,5 мільярда доларів режиму Януковича» , - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк журналістам у Верховній Раді у середу, 20 жовтня, після того, як парламент вкотре не включив до порядку денного законопроект про повернення вкрадених активів.

Яценюк нагадав, що президент України підтримав двічі публічно позицію щодо необхідності ухвалення даного законопроекту: «Мене турбує поведінка фракції «Блок Петра Порошенка», коли президент звертається до своєї фракції, а фракція дає тільки половину голосів за ухвалення закону про встановлення справедливості і конфіскації активів колишнього режиму. Це непристойно».

«У мене є припущення, чому даний законопроект не голосується. Чим довше не голосується цей закон, тим більші шанси, що за сценою проходять переговори, і колишні представники режиму переоформлюють ці кошти з одних офшорних компаній на інші. З тією метою, щоб потім, через рішення чи українських, чи міжнародних судів вивести ці кошти за кордон, і український народ не повернув гроші, які були викрадені з державного бюджету», - наголосив він.

Закон про спецконфіскацію, підкреслив він, дає можливість конфіскувати арештовані урядом Арсенія Яценюка кошти, що були вкрадені з державного бюджету України режимом Януковича та виведені на 42 офшорні компанії, «які не мають власників, окрім людей, наближених до Віктора Януковича»: «Ці кошти зараз знаходяться в державному Ощадному банку у вигляді грошових коштів та державних цінних паперів. Відповідно до рішення суду і рішення попереднього уряду вони арештовані. І вони повинні бути звернені до доходів державного бюджету».

Яценюк наголосив, що фракція «Народний фронт» пропонує 50% з цієї суми направити на національну безпеку і оборону: «Це Міністерство оборони, Національна гвардія - безпосередньо для українських вояків».

50% цих коштів фракція пропонує направити на соціальну допомогу для 9 мільйонів громадян України: «6 мільйонів пенсіонерів, які отримають разову фінансову виплату у розмірі 1130 гривень. І 3 мільйони бюджетників - це вчителі, лікарі, які отримають так само разову виплату у розмірі 1400 гривень».

«Тому питання номер один – це невідкладне голосування за закон, який дає можливість конфіскувати 1,5 мільярда доларів і відправити їх безпосередньо до доходів Державного бюджету. Цей закон дасть можливість і надалі конфісковувати кошти, які були так само вкрадені через корупційні діяння попереднім режимом», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«Це питання політичного авторитету і коаліції, і в цілому української влади. І це питання виживання країни на 2017 рік», - наголосив Арсеній Яценюк.