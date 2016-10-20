Корбан заявив про нові обшуки силовиків

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні вранці у мене і у моїх соратників у Дніпрі знову щось шукають. Прокурори і співробітники Альфи з Києва. Навіть бронетранспортер знову підкотили. Як і в минулому, кошти не виправдали мети. Очікувано нічого не знайшли, крім дитячих комп'ютерів", - йдеться в повідомленні.

При цьому Корбан з подивом коментує подію і пов'язує ці події з "спробою перевороту в міській раді".

Нагадаємо, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року в Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його в Київ.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про його домашній арешт на два місяці - до 31 грудня 2015 року.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті їм. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на це рішення.

15 березня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Дніпровського райсуду про обрання Корбану запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 15 квітня.

Пізніше суддя Чаус за клопотанням адвокатів змінив Корбану запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт до 15 квітня 2016 року.

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/politics/1290911-prokuratura-objaluet-osvobojdenie-korbana-pod-domashniy-arest.html