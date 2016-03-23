Генпрокуратура подала апеляцію на зміну запобіжного заходу Корбану

Про це сьогодні журналістам повідомив прокурор генеральної прокуратури Владислав Куценко.

«Апеляція подана. У даному випадку для нас це не є принциповим, оскільки якщо людина зробила висновки своєї поведінки та буде виконувати всі обов’язки підозрюваного, перебуваючи під домашнім арештом, то у принципі підстав не буде особливих змінювати це (обраний судом запобіжний захід – УНІАН) на більш жорсткий», - сказав Куценко.

Водночас він зазначив, що прокурор, який веде справу, сам вирішив оскаржити це рішення, як процесуально незалежна особа.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня Дніпровський районний суд Києва змінив колишньому голові політради партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Геннадію Корбану запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Відповідну ухвалу оголосив суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус, задовольнивши таким чином клопотання сторони захисту Корбана.

Своєю чергою адвокат Корбана Оксана Томчук повідомила журналістів, що, згідно з ухвалою суду, обраний Корбану запобіжний захід діятиме до 15 квітня.

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При цьому на її підзахисного покладено обов'язок цілодобово перебувати за місцем проживання без носіння електронного браслету.

За словам Томчук, сьогодні Корбана під конвоєм мають доставити за місцем проживання до Дніпропетровська.

Як повідомлялося, після засідання суду прокурор заявив, що прокуратура оскаржить рішення про звільнення Корбана з-під варти під домашній арешт.

Довідка УНІАН. Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року в Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про його домашній арешт на два місяці - до 31 грудня 2015 року.

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28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на це рішення.

15 березня, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Дніпровського райсуду про обрання Корбану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 квітня.