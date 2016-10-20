Порошенко прибув до штаб-квартири НАТО для зустрічі зі Столтенбергом

Як передає власний кореспондент УНІАН, генсек НАТО зустрів Порошенка на ґанку штаб-квартири. Обидва високопосадовці потисли руки для офіційної зйомки та пішли в кімнату для переговорів.

Очікується, що після завершення зустрічі обидва високопосадовці зроблять заяву для преси.

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Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час саміту Європейської народної партії обговорив з президентом Ради Європи Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером необхідність продовження санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України, надання безвізового режиму для українців та прискорення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.