Порошенко за підсумками зустрічей в Брюсселі та Маастрихті заявив, що Україна має тверду підтримку ЄС

Глава держави зазначив, що на зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом обговорив необхідність прискорення ухвалення рішення ЄП в частині безвізового режиму та підтримки торгових преференцій.

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«Україна має тверду підтримку значної більшості депутатів Європарламенту. І на сьогоднішній день, одразу після вирішення механізму призупинення безвізового режиму, ми не маємо жодного сумніву, що це рішення буде негайно прийнято», - зазначив глава держави під час прес-конференції в Брюсселі.

За словами президента, він переконався в цьому також і під час зустрічей в рамках саміту Європейської народної партії. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Європейської Ради Дональд Туск та низка керівників країн-членів Європейського Союзу підтримали необхідність прискорення надання безвізового режиму, підтримки України в завершенні процесу ратифікації Угоди про асоціацію та забезпечення торгових преференцій, зазначив він.

«Маастрихт – це символічне місто. З нього 25 років тому почався фінансовий союз і воно є символом європейської інтеграції. Я вперше був в залі, де були підписані ці історичні документи. І сьогодні я відчув тверду та надійну підтримку ЄС в наших прагненнях по виконанню тих програм, які ми обговорювали», - зазначив президент.

Глава держави повідомив, що під час його зустрічей у Брюсселі глави держав та урядів зазначали, що, враховуючи продемонстровану безвідповідальну поведінку РФ в Алеппо, буде обговорюватись питання Росії на сьогоднішньому засіданні Європейської Ради. Лідери країн відзначили тверду позицію ЄС щодо забезпечення підтримки України в захисті її суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.