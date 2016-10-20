Сейм Польщі схвалив Декларацію пам'яті і солідарності - Парубій

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він написав, що сьогодні увечері "Сейм Польщі схвалив Декларацію пам'яті і солідарності" і додав: "Ми разом - Польща і Україна - переможемо!".

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Як повідомляв УНІАН, Парубій 18 жовтня повідомив, що 20 жовтня планується синхронне схвалення парламентами Литви, Польщі та України Декларації пам’яті і солідарності.

Сьогодні ВР ухвалила постанову "Про Декларацію пам’яті і солідарності Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України". У документі зазначається, що парламенти України та Польщі спільно й одночасно приймають цю Декларацію пам`яті і солідарності, аби віддати шану мільйонам жертв, яких зазнали "наші народи під час Другої світової війни, та засудити зовнішніх агресорів, що намагались знищити нашу незалежність".

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Серед іншого, парламенти України і Польщі заявили також про необхідність активізації неупереджених досліджень в історичних питаннях.

Під час розгляду документа Парубій наголосив, що текст декларації був підтриманий і комітетом Сеймасу Литовської Республіки. При цьому він додав, що сьогодні документ розглядає Сейм Польщі.

Голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко висловила сподівання, що найближчим часом до цієї декларації приєднається Литва.