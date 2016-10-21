Сенат Чехії засудив військову агресію Росії проти України

Відповідну резолюцію переважною більшістю голосів напередодні ухвалила вища палата парламенту, йдеться в сюжеті ТСН.

Чеські сенатори закликають Москву припинити підтримку бойовиків на Донбасі та повернути Україні контроль над кордоном. Також вони засудили анексію Криму.

Читайте також"Чехія з нами": Сенат у Празі закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі – нардеп

Парламентарі висловили свою стурбованість ситуацією на сході України та використанням важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленностями.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец створив підрозділ, який буде протистояти пропаганді з Росії, що впливає на громадську думку в Євросоюзі та країнах-членах НАТО.