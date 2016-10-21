Рада сьогодні має розглянути низку змін до свого Регламенту (наживо)

Сьогодні Веровна Рада має розглянути в першому читанні два законопроекти, які стосуються внесення змін до її Регламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, це зміни до Регламенту щодо уточнення норм, відповідно до яких закони, постанови та інші акти ВРУ визнаються такими, що втратили чинність.

Другий законопроект стосується внесення змін до статей 90 та 116 Закону “Про Регламент Верховної Ради України” щодо підготовки законопроектів.

Третій і останні законопроект, який сьогодні планується до розгляду стосується надання притулку бездомним особам.

Крім того, до будівлі парламенту прибув прем’єр-міністр Володимир Гройсман та члени Кабміну для участі в Годині запитань до уряду.

Зокрема, на початку пленарного засідання в сесійній залі близько 200 народних депутатів.

Традиційно в п’ятницю у Раді з 10.00 до 11.00 проходить Година запитань до уряду.