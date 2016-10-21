Суд прийняв до розгляду позов Кононенка проти Абромавичуса
Печерський районний суд міста Києва розгляне позов заступника глави фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка до екс-міністра економрозвитку й торгівлі Айвараса Абромавичуса 23 листопада.
Відповідна інформація розміщена на сайті суду в списку справ, призначених до розгляду.
Згідно з інформацією, справу №757/39207/16-ц за позовом Кононенка про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації розглядатиме суддя Катерина Москаленко.
Початок судового засідання – об 11.00.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого 2016 року Абромавичус подав у відставку з посади міністра економічного розвитку й торгівлі України, назвавши ключовою причиною звільнення конфлікт із народним депутатом із фракції «БПП» Кононенком, який, за словами Абромавичуса, чинив на нього тиск і намагався розставити своїх людей у міністерстві й на підконтрольних йому підприємствах, щоби контролювати грошові потоки.
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Наприкінці квітня ЗМІ з посиланням на лист, підписаний тодішнім в. о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком, повідомили, що висловлені для преси твердження Абромавичуса щодо надання на нього незаконного впливу з боку Кононенка свого підтвердження не знайшли.