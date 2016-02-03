"Я вирішив не брати у цьому участі": Абромавичус розповів про вплив "сірих кардиналів" на держпідприємства

Для міністра економіки Айвараса Абромавичуса стало великим сюрпризом, що деякі з нових політиків "полізли" до держкомпаній.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

Абромавичус заявив, що досить швидко відчув, що так звані «сірі кардинали» намагаються вплинути на державні підприємства.

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"Це досить швидко відчулося. Для мене це не було сюрпризом. Я цього очікував. Але я очікував, що будуть якісь старі інтереси, а не нові. Я очікував червоних директорів, регіоналів в стилі (Віктора) Бондика в Укртрансхімаміаці. Для мене великим сюрпризом стало те, що деякі з нових політиків полізли у держкомпанії", - заявив він.

Міністр економіки уточнив, що мова про тих політиків, які нещодавно пішли у відставку (Кононенко та Мартиненко - "Новое время").

"Ми придумали обов'язковий аудит, публікувати фінансову звітність – цього ж нічого не було. Можна було красти, як хочеш, і ніхто цього не бачив. Ми все це поставили. Створили номінаційний комітет [для відбору керівників держкомпаній], який спочатку зустрів опір з боку олігархів, потім судами збивали різного виду конкурси, і це все діяло і діяло. Ми постійно ці процеси намагалися поліпшити. Але це не працювало. Був саботаж призначення людей на керівні посади в держкомпаніях", - заявив міністр.

Він також зазначив, що саботаж і політичний тиск починалися в лінійних міністерствах.

"Я цього не бачив, але відчував. Подають таких кандидатів, що вже зрозуміло, що це не з цієї опери. Коли номінаційний комітет з іноземцями у складі бачив цих людей, вони всі голосували проти. Тому в кінці року ми ще раз вирішили поліпшити цю систему і прийняли постанову №777. Ми прибрали можливість ініціювання конкурсу лінійним міністерством у топ-60 компаніям і забрали цю функцію під міністерство економіки. І, звичайно ж, привабливість посади міністра економіки відразу ж виросла", - підкреслив Абромавичус.

Міністр заявив, що тоді НАК Нафтогаз додали в управління.

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"Це ж не так, що НАК Нафтогаз вирішили з Міністерства палива та енергетики передати будь-кому. Попереду реформи в НАК Нафтогаз йде ЄБРР [Європейський банк реконструкції та розвитку], який дав величезний кредит. Тому ЄБРР, який знає хто і чим займається, сказав [передати НАК Нафтогаз в управління тільки в Міністерство економіки. Після чого привабливість і важливість посади міністра економіки зросла до піднебесся. Це вилилося в початку цього року в бажання керувати цими потоками. Тиск божевільний. Я вирішив не брати у цьому участі", - резюмував політик.