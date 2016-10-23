Матіос: В Інтерполі могли сприяти Януковичу і його команді уникнути покарання

Про це повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна» заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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«Генеральна прокуратура, зокрема група військової прокуратури, яка розслідує ці кримінальні провадження, швидше за все і, напевно, найближчого тижня буде давати процесуальну оцінку ймовірності причетності окремих посадових осіб Національного бюро Інтерполу в Україні у співучасті або сприяння членам злочинної організації (екс-міністра доходів і зборів України Олександра) Клименко, (українського бізнесмена, соратника екс-президента Януковича Сергія) Курченко, (екс-першого віце-прем'єра України Сергія) Арбузова і (екс-президента України Віктора) Януковича в уникненні від кримінальної відповідальності», - заявив він.