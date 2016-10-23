Порошенко спростував чутки про те, що Україну намагаються обміняти на Сирію

Про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Є ще один міф, що хтось на нас тисне, хтось викручує руки, хтось намагається обміняти Україну на Сирію. Пам’ятаєте, скільки в нас було цих чуток? На сьогодні я чітко наголошую, що Україна абсолютно самостійна в процесі прийняття рішень і я ніколи нікому тиснути ні на себе, ні на Україну не дозволю», – заявив він.

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«Друге – Україна має повну підтримку наших партнерів та союзників – Німеччини та Франції. Третє – ніякого обміну позиції України в обмін на Сирію не відбувається. Й четверте – Україна чітко довела, що вона є виконавцем усіх своїх зобов’язань, Росія – ні. І як результат, санкції, якщо не буде прогресу до листопада, будуть продовжені», – додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 жовтня у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент РФ Володимир Путін провели переговори щодо ситуації в Сирії.

За їх підсумками Меркель наголосила, що переговори з Путіним були «дуже чіткими і також дуже складними». Вона також не виключила запровадження Євросоюзом нових санкції до Росії через бомбардування Алеппо.

Країни Заходу і сирійська опозиція неодноразово звинувачували Росію в тому, що її літаки атакують в Сирії не позиції терористів, а супротивників президента країни Башара Асада.