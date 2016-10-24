У Росії "намалювали" нову кримінальну справу проти українських військових

Про це повідомляється на сайті СК РФ.

«Управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних з використанням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії встановлено імена командирів підрозділів Збройних сил України, які проводили артилерійські обстріли об'єктів цивільної інфраструктури і населення на південному сході України», - стверджують у слідчому комітеті.

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«У зв'язку з цим порушено кримінальні справи стосовно командира 57 окремої моторизованої бригади Збройних сил України полковника Сергія Сірченка, командира 17 окремого моторизованого батальйону 57 окремої моторизованої бригади Збройних сил України підполковника Олександра Щербиніна, командира 10 окремої гірничо-штурмової бригади Збройних сил України підполковника Василя Зубанича, командира 55 окремої артилерійської бригади Збройних сил України полковника Сергія Брусова, командира 30 окремої механізованої бригади Збройних сил України підполковника Івана Гараза, командира артилерійського дивізіону 30 окремої механізованої бригади майора Сергія Марценюка, а також інших невстановленених осіб зазначених підрозділів. У їх діях слідство вбачає ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

Для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього командувача Національною гвардією України Миколи Балана і низки інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно службовців Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни й інших злочинах. Усіх 18 підозрюваних оголошено в розшук, готується клопотання в суд про їх затримання.