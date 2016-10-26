Онищенко заявив про вихід з групи "Воля народу" - ЗМІ

Про це повідомило Еспресо.TV і навело фото відповідної заяви на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія від 25 жовтня.

«Відповідно до частини третьої статті 60 закону «Про регламент Верховної Ради України» повідомляю про вихід із складу депутатської групи «Воля народу», - йдеться в заяві.

Читайте також"Брудна вигадка": на Банковій прокоментували заяву Онищенка про "фінансування" президента

Онищенко просить оголосити заяву на найближчому засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня народний депутат Юрій Шаповалов з трибуни парламенту заявив про вихід із групи "Воля народу". При цьому він наголосив, що робить це самостійно, оскільки "голова ВР вже четвертий день не може мою заяву оголосити". Водночас, Шаповалов не повідомив про причину свого виходу із групи "Воля народу".

Голова цієї депутатської групи Ярослав Москаленко заявляв, що низці депутатів, які обиралися в мажоритарних округах, запропоновано увійти до "Волі народу" з метою запобігання її розпуску.

За його словами, вихід Шаповалова з групи "не є несподіванкою", "політичну міграцію ніхто не відміняв".

Група "Воля народу" налічує 19 народних депутатів. У разі, якщо голова ВР оголосить про вихід Шаповалова зі складу групи, то у групі буде 18 народних депутатів. В такій ситуації, відповідно до статті 60 Регламенту ВРУ, депутатська група, склад якої став меншим від мінімальної кількості народних депутатів, то через 15 днів після дня настання такого факту спікер має оголосити про розпуск групи "Воля народу".

Влітку НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка завдала державі збитків у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування". Як заявили правоохоронці, згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт.