Утікач Онищенко заявив, що "щедро фінансував" Порошенка

"Влада перевіряє мого адвоката у справі про фінансування сепаратизму. Очікувано. От тільки я хочу підкреслити, що останні два роки я щедро фінансував одного Петра Порошенка - українського президента. І якщо Петро Олексійович вважає себе сепаратистом, то Бог йому суддя", - заявив Онищенко виданню "Страна".

Він розповів, що найближчим часом одне з українських видань опублікує інтерв'ю, в якому мільйонер розповів про спільну діяльність з Порошенком. За словами Онищенка, останнім часом він отримує погрози, а на наближених до нього людей здійснюється тиск.

Читайте такожВикриття "газової схеми" Онищенка: детективи НАБУ знайшли у довіреної особи нардепа $600 тисяч

Як повідомляв УНІАН, влітку Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, яка завдала державі збитків у розмірі більше 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування".

За даними правоохоронців, згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Онищенко. Його Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання і арешт.