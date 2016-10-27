Медведчук відвідав форум у Сочі: сидів у першому ряду з Пєсковим і слухав Путіна, який критикував Захід (фото)

Медведчук сидів у першому ряду поруч із прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим,пише "Українська правда"

Виступ Путіна було присвячено критиці "західних партнерів", США і НАТО. Також він категорично спростував звинувачення в спробах Росії вплинути на вибори американського президента.

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"Невже хтось всерйоз думає, що Росія може якось вплинути на вибір американського народу? Америка, це якась бананова країна чи що? Америка – це велика держава! Якщо я не правий, поправте мене будь ласка", – сказав Путін, чим викликав сміх у Медведчука і Пєскова.

Як відомо, Медведчук є кумом Путіна. Також він неодноразово виправдовував політику російського президента і стверджував, що вона спрямована на встановлення миру.