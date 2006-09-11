Янукович про безвідповідальність Секретаріату Президента

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає відсутність голови Луганської обласної державної адміністрації наслідком безвідповідальності Секретаріату Президента та колишнього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Це, перш за все, безвідповідальність Секретаріату Президента у вирішенні цього питання та минулого складу Кабінету Міністрів України», - сказав прем`єр.

Він зазначив, що змушений про це говорити, оскільки до уряду надійшло звернення від громадськості Луганської області з цього приводу.

Прем`єр підкреслив, що він не пам`ятає прецедентів, щоб майже півроку не було голови облдержадміністрації. У зв`язку з цим він зазначив, що такий випадок ще раз дає аргументи на користь необхідності здійснення реформи регіональної влади.

За його словами, реформа має передбачати вибори голів районних та обласних рад, після яких мають відбуватися вибори голів виконкомів.

«Я переконаний, що ми це питання будемо вирішувати з Президентом і Верховною Радою», - підкреслив прем`єр.

Як повідомяв УНІАН, останній губернатор Луганської області Геннадій МОСКАЛЬ був звільнений з цієї посади 27 квітня 2006 року і призначений 17 травня Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим.