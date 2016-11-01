Путін послався на фейкову новину російського каналу

Про це повідомляє DW.com.

Діалог російського президента з главою Федеральної лезгинської національно-культурної автономії Аріфом Керімовим, в ході якого Путін згадав цю історію, відбувся в понеділок, 31 жовтня, на засіданні Ради з питань міжнаціональних відносин.

Керімов запропонував президенту РФ розглянути питання про спрощення процесу отримання російського громадянства для представників російських народностей, що живуть за кордоном, і послався на європейський досвід в цьому питанні. Путін відповів, що "європейський досвід зараз не найкращий", і навів такий доказ: "Ви ж бачили, що відбувається: іммігрант зґвалтував дитину в одній з європейських країн. Суд його виправдав".

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26 жовтня, російський Перший канал повідомив про виправдання іракського біженця, якого звинувачують у зґвалтуванні 10-річного хлопчика. Насправді Верховний суд Австрії залишив в силі вирок за пунктом звинувачення в "сексуальній поведінці з обтяжуючими обставинами", відправивши на перегляд справу по другому аспекту ( "згвалтування") через процедурні помилки. Підсудний при цьому продовжує перебувати в слідчому ізоляторі.