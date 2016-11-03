"Де ти, голубе сизий, взяв ці гроші": Порошенко вимагає, щоб декларанти пояснили походження своїх статків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на XVI Міжнародному економічному форумі «Львівщина – фабрика Європи» сьогодні у Львові.

«Я розраховую на ефективність антикорупційних кроків, включаючи електронне декларування, яке дехто намагається критикувати, не розуміючи мету», - сказав Порошенко.

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«Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це «нульова декларація», що потім дозволить їм уникнути перевірки. Але ключова позиція – це підвести риску того, що ви робили 25 років і далі пояснити, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші», - додав президент.

Порошенко зауважив, що «боротися треба не з багатими, як дехто думає, а зі злочинцями, які беруть квартири, машини, дачі, вілли, перебуваючи лише на державній службі».

«Зроблено дуже важливий, великий крок, цей крок почався з президента, він мав задекларувати все – від подушок на дивані, до чашок на кухні. Такого ніколи не робив жоден президент», - заявив він.

На переконання глави держави, «електронні декларації – це був перший і надзвичайно важливий крок у боротьбі з корупцією».

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79. Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.