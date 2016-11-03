ЄС: законопроект про антикорупційні організації спрямований проти досягнень України
Представництво Європейського Союзу в Україні оприлюднило терміновий коментар з приводу законодавчої ініціативи Юрія Дерев’янка про додаткові зобов’язання для недержавних антикорупційних організацій.
Йдеться про законопроект 5318, який викликав жорстку критику з боку неурядових організацій, передає Європейська правда.
"Україна подолала важливий рубіж із впровадженням електронного декларування", - говориться у повідомленні в офіційному твіттері дипмісії.
"Законопроект №5318, що обговорюється Верховною радою, спрямований проти цих досягнень", - підкреслює представництво ЄС.
Читайте такожУ НАЗК обіцяють почати доопрацювання системи е-декларування в наступному році
"Антикорупційні неурядові організації не прирівнюються до державних посадовців", - йдеться в повідомленні.
#Україна досягла успіху з e-деклараціями! Але законопроект №5318 суперечить цьому досягненню, антикорупційні НГО ≠ чиновники.— EU Delegation UA (@EUDelegationUA) November 3, 2016
Як повідомлялося раніше, законопроект авторства позафракційного народного депутата Юрія Дерев’янка "Про розширення сфери фінансового контролю..." запроваджує додаткові зобов’язання для недержавних організацій, залучених до питань протидії корупції.
У відповідності до цієї ініціативи, всіх співробітників, підрядників та співробітників підрядних організацій, які отримують кошти "від програм міжнародної... допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб)", хочуть зобов’язати вносити майнові декларації до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на здійснення функцій держави.
Активісти наголошують, що ця норма у разі схвалення вкрай ускладнить можливості для міжнародних партнерів України інвестувати в боротьбу з корупцією.
Як повідомляв УНІАН, Дерев’янко, член комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, 2 листопада заявив, що Національне агентство із запобігання корупції зможе почати перевірки електронних декларацій лише з кінця грудня.