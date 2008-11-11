Керівництво СБУ назвало прізвища корупціонерів із ВР

Служба безпеки України виявила ряд фактів корупції, до яких причетні деякі народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на позачерговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції повідомив заступник голови СБУ Тіберій ДУРДИНЕЦЬ.

За його словами, СБУ задокументувала та припинила протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, відомого в середовищі контрабандистів під назвою «Берега».

«Як тільки ми порушили кримінальну справу, до нас надійшло звернення від народного депутата України Олега РАДКОВСЬКОГО (БЮТ), у якому він зазначає, що є «почесним президентом холдингової компанії «Берег-Груп», та звинувачує нас у тому, що ми виконуємо замовлення конкурентів та наші заходи носять замовний характер», - сказав він.

При цьому Т.ДУРДИНЕЦЬ зауважив, що аналогічні звернення цей народний депутат надіслав до Генпрокуратури, яка не виявила будь-яких порушень в діях співробітників СБУ, більше того, на сьогодні порушено та розслідувано три кримінальних справи за фактами контрабанди цієї групи та попереджено нанесення збитків державі від протиправної діяльності, які щорічно сягали 400 млн. грн.

Для іншого прикладу корупційних дій народних депутатів Т.ДУРДИНЕЦЬ навів діяльність депутата Дмитра СВЯТАША (Партія регіонів), який з метою “упередження законних дій правоохоронців з документування можливої протиправної діяльності підконтрольних йому комерційних структур” звернувся до СБУ з переліком 14 нежитлових приміщень на території Харківської області, що нібито використовуються ним для здійснення депутатських повноважень.

«Незрозуміло, яким чином для здійснення депутатських повноважень народному обранцю необхідні його службові приміщення площею понад кілька десятків тисяч квадратних метрів тільки в одній Харківській області. У нас є дані, які перебувають у перевірці, які свідчать, що окремі з них використовуються у протиправній діяльності», - сказав заступник голови СБУ.

Також він навів звернення народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ (БЮТ) з приводу перевірки можливого незаконного використання понад 80 млн. грн. бюджетних коштів на Петровському заводі вугільного машинобудування, виділених для забезпечення безпеки шахтарів. За його словами, М.ВОЛИНЕЦЬ у своєму зверненні вимагав припинити законні дії працівників СБУ.

Водночас, перевіряючи факти порушення головою Держспоживстандарту України вимог чинного законодавства при призначенні на керівні посади в обласних управліннях у справах захисту прав споживачів, СБУ отримала звернення від народного депутата Юрія КАРМАЗІНА (НУ-НС), в якому він звинувачує Службу безпеки у політичних переслідуваннях та вимагає припинити перевірку.

Як зазначив Т.ДУРДИНЕЦЬ, «на даний час у нас в перевірці знаходяться матеріали щодо фактів хабарництва під час видачі сертифікатів відповідності вимогам Держстандарту України, які видаються з порушенням встановленого порядку на транспортні засоби іноземного походження при їх ввезенні в Україну для постійного користування».