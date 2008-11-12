Ющенко - про ПР: це не є угруповання, позбавлене почуття патріотизму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не вважає Партію регіонів виключно проросійською й налаштованою проти інтеграції України в Європейським Союзом. Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому в середу.

В.ЮЩЕНКО сказав, що в Україні 100% проєвропейською є тільки партія «Наша Україна», а виключно анти-європейською – КПУ.

Інші партії, за його словами, мають в своїх рядах, як проєвропейськи налаштованих політиків, так і проти.

«Так само в Партії регіонів. Це не є угруповання, позбавлене почуття патріотизму...», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів, що може статись з Україною, якщо владу отримають проросійські сили, зокрема, Партія регіонів.

Він додав, що серед регіоналів чимало підприємців, котрі мають бізнес не в Росії, а в країнах Європейського Союзу та США.

«У цій партії більшість також не хоче повернення до минулого», - додав він.

В.ЮЩЕНКО також сказав, що більшість українців налаштована проєвропейськи.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО перебував 11 листопада у Польщі з візитом для участі в урочистостях з нагоди 90-річчя відновлення незалежності Польської держави.

В рамках візиту він дав інтерв’ю іноземним ЗМІ, серед яких, крім польських був представник французького інформаційного агентства AFP.