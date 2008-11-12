Яценюка будуть знімати картками
12:09, 12 листопада 2008Політика
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Депутати змінили спосіб голосування
Верховна Рада змінила спосіб голосування за відставку голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосував 231 з 266 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Зокрема, рішення підтримали 174 депутати від Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 9 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 20 – від Блоку Литвина.
Таким чином голосування за відставку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА відбуватиметься не таємним шляхом через бюлетені, а за допомогою системи «Рада».
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