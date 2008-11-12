Томенко думає, що Ющенку і Януковичу пора вийти з тіні

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що відповідальність за ситуацію в Україні повинні взяти на себе глава держави Віктор ЮЩЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Віктор ЮЩЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ повинні взяти на себе відповідальність за ситуацію в Україні, а не тишком-нишком керувати державою», - сказав М.ТОМЕНКО, коментуючи події сьогоднішні у Верховній Раді.

За його словами, сьогодні очевидно, що Президент та лідер Партії регіонів домовилися про спільні дії в парламенті та про спільну діяльність на перспективу. “Це підтверджується злагодженим голосуванням у ВР, спільними цілями та відповідними заявами представників обох цих команд”, - вважає М.ТОМЕНКО.

«Такі спільні дії, зокрема, звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА, обрання нового голови Верховної Ради та можливе звільнення і формування нового уряду, повинні відбуватися цивілізовано та згідно з законом. В цій ситуації менш значимі партійні інтереси чи цілі певних політиків, натомість більш важливо, щоб за таких обставин не постраждали національні інтереси та імідж України у світі як демократичної країни», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Найголовніше, за його словами те, що нарешті необхідно зупинити тіньовий характер керування країною командами В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА. «Президенту та лідеру Партії регіонів необхідно піти цивілізованим шляхом: оприлюднити спільний план дій та взяти на себе відповідальність за ситуацію, до якої призвела їхня спільна діяльність. І вже потім здійснювати кадрові зміни, відповідно до законодавства», - вважає М.ТОМЕНКО.