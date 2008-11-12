Черновецький вже шкребе по засіках - Андрієвський

Заплановане Черновецьким скорочення кількості районів у Києві – це метод нейтралізації політичних конкурентів та спроба взяти під контроль бюджетні потоки. Про це в прямому ефірі Київської державної телерадіокомпанії заявив один з лідерів блоку Кличка у Київраді, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Скорочення районів має дві складові: політичну та економічну, - наголосив політик. - Політична складова очевидна – в ситуації перманентних виборів Черновецький намагається поставити на чолі столичних районів не самостійні фігури, а кишенькових «політиків». Економічний аспект дій Черновецького ще простіший. За два з половиною роки землю він роздав, комунальні підприємства – роздав, в Києві, на центральному рівні не лишилося жодних стратегічних ресурсів. Тепер Черновецький вирішив, як у тій казці, пройтися по сусєках, щоб зліпити собі святкового колобка з горищ, підвалів, малого та середнього бізнесу та інших напрямків, що перебувають у юрисдикції районних адміністрацій».

На думку Дмитра Андрієвського, скорочення кількості районів призведе до управлінського та фінансового колапсу Києва. Не впоравшись з управлінням містом та довівши економіку столиці до ручки, Черновецький просто не має права зазіхати на повноваження районів.

«У Києві внаслідок непрофесійного та неефективного управління коштами громади катастрофічно не виконується бюджет. На кінець року кияни недоотримають кожну четверту гривню по прибутках і кожну третю – по видатках. І в цій ситуації Черновецький хоче сконцентрувати всі бюджетні потоки у своїх руках. До чого це призведе? Наочний приклад – сфера охорони здоров`я, кошти якої два роки тому були забрані у районів та віддані у місто. Нині програма «Здоров`я киян» профінансована трохи більше, ніж на 12%, а борги перед медичною галуззю становлять більше 200 мільйонів», - зазначив політик.