Яценюк вважає фракцію "Народного фронту" реальним здобутком

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

"Вважаю фракцію «Народного фронту» реальним здобутком. Сьогодні фракція демонструє не просто дисципліну, але й відповідальність», - наголосив лідер партії НФ.

Яценюк зазначив, що в той час, коли він був прем'єр-міністром, фракція «Народного фронту» взяла на себе удар, ухвалюючи в парламенті складні, але необхідні рішення: «Вони фактично взяли на себе частину відповідальності. Вони ж асоціювалися повністю з непопулярними рішеннями Прем'єр-міністра Яценюка. Ніхто не розбирався в тому, що це коаліційний Уряд, що в цьому Уряді у Яценюка тільки три міністри, а всі інші - від інших політичних сил. І всі ці люди прийняли удар на себе. Тому після всіх ударів вони реально загартувалися».

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«Вважаю, що ми так само повинні тримати єдність коаліції, і все одно треба рухатися вперед. Не дивлячись на всю ту кампанію проти нас, яка була. Ми перегорнули цю сторінку. Далі історія нас всіх розсудить, хто був правий, а хто ні», - додав він.

Яценюк наголосив, що переконаний в монолітності фракції: «Були прогнози, що Яценюк тільки піде з (посади, - Ред.) прем'єра, і фракція розсиплеться буквально через тиждень. Ми довели, що це неправда. Реально політична партія «Народний фронт» і фракція «Народного фронту» є прикладом. І ми не повторили попередніх політичних історій, як, наприклад, було в «Батьківщині», коли Тимошенко пішла з прем'єр-міністра- там залишилося 30% від фракції».

Лідер «Народного фронту» заявив, що всі 82 депутати фракції «тримаються разом»: «Кожну людину, яка є членом нашої фракції, я поважаю. Нас ніхто не зрадив. Ніхто».

«Наша фракція багато що пройшла. В неї з'явився реальний командний дух. Всі розуміють, що одна особистість ніщо не вартує без колективної цінності. І всі усвідомили цю колективну цінність», - сказав Яценюк.