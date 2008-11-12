БЮТ не голосуватиме за нового голову ВР, поки не буде коаліції

Блок Юлії Тимошенко наполягатиме на створенні нової коаліції, і лише за цієї умови може бути обраний новий голова Верховної Ради України. Про це заявив в ефірі «5 каналу» перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Наш блок не буде голосувати за обрання голови ВР, поки не буде визначений формат нової коаліції», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр підкреслив, що саме такий спосіб обрання голови Верховної Ради відповідає стандартам європейського парламентаризму. «Повинна бути більшість, яка несе відповідальність разом з урядом за політичну, економічну та соціальну ситуацію в країні. Без цього не може бути взагалів розмови про якусь перспективу, про формулу виходу з кризи, подолання негативних наслідків. Всі інші варіанти – це форма дестабілізації, форма для корупції, для незаконних і антиконституційних дій, які сьогодні були продемонстровані в Верховній Раді», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.