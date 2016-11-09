У команді Трампа є люди, які виступають за надання Україні летальної зброї - журналіст

Про це повідомила журналіст Мирослава Гонгадзе, пише Еспресо.TV.

За її словами, після результатів виборів тема України звучала в контексті Росії. І знову тут Хілларі Клінтон виступила захисником України.

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"Трамп ще до інавгурації говорив, що він готовий відвідати Москву. Тому є великі ризики. Адже ми пам'ятаємо заяви про можливе визнання Криму російським. Біля Трампа є дуже багато проросійських представників, які можуть очолити головні безпекові відомства. Проте з ним є і люди, які виступають за надання Україні летальної зброї. Не все однорідно", - зазначила Гонгадзе.

Також вона додала, що зараз питання у тому, хто буде ухвалювати рішення у команді Трампа.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.