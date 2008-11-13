У Баку розпочалася зустріч Ющенка й Алієва

Завтра - саміт

У Баку розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ. Як повідомляє прес-служба Президента України, глави держави обговорять порядок денний роботи 4-го Саміту з питань енергобезпеки, який розпочнеться у Баку завтра, а також питання енергетичної співпраці між Україною та Азербайджаном.

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