Бютівець підозрює СБУ у причетності до продажу зброї бандитам

Народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК звернувся до Генерального прокурора України з проханням провести слідчі дії щодо можливої причетності посадовців СБУ та її керівництва до незаконної торгівлі зброєю.

Про це йдеться в депутатському зверненні С.ОЛІЙНИКА до ГПУ, текст якого переданий УНІАН.

Народний депутат зазначає, що при здійсненні його повноважень йому стало відомо, що “існування та діяльність в Україні озброєних бандитських угруповань можлива завдяки безпосередньому протекціонізму та сприянню посадових осіб Служби безпеки України та її керівництва, зокрема”.

За словами С.ОЛІЙНИКА, прикладом цього є виявлення працівниками підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС у Дніпропетровській області незаконного постачання членами бандитських угруповань зброї та бойових припасів до неї у великих розмірах. Таке постачання, наголосив народний депутат, здійснюється з учбового полігону спеціального антитерористичного підрозділу СБУ “Альфа” та організоване і налагоджене безпосередньо керівником полку Полтавського полігону. “Надзвичайна суспільна небезпека незаконного продажу зброї у цій ситуації полягає в тому, що так званим товаром є автомати Калашникова, гранатомети, а також набої та бойові припаси до них. Крім того, значні масштаби незаконно проданої зброї призвели до спорядження нею бандитських угруповань не тільки в Дніпропетровській області, але й по всій території України. Окремі партії готувалися до вивезення за кордон. Призначена для правоохоронного органу зброя використовувалась при вчиненні тяжких та особливо тяжких резонансних злочинів як на території України так і за її межами”, - зазначається в депутатському зверненні.

С.ОЛІЙНИК стверджує, що підтвердженням безпосередньої причетності керівництва Служби безпеки України до справи “є вчинення активних дій, в тому числі з використанням своїх службових становищ та повноважень, по перешкоджанню проведення розслідування у цій справі з боку першого заступника Голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА та Начальника управління СБУ в Дніпропетровській області В.ВЕРХОГЛЯДА”. За словами народного депутата, вищевказані особи здійснюють тиск на ГУ МВС в Дніпропетровській області та Дніпропетровську обласну прокуратуру з метою унеможливити повне і всебічне розслідування порушеної за цими обставинами кримінальної справи. С.ОЛІЙНИК стверджує, що за вказівкою В.НАЛИВАЙЧЕНКА та безпосереднього втручання В.ВЕРХОГЛЯДА був звільнений з-під варти начальник полку Полтавського полігону якого затримали 1 листопада 2008 року безпосередньо в момент вчинення злочину. Крім того, зауважив він, приховується факт роботи організатора незаконного продажу зброї начальника полку Полтавського полігону в СБУ, що є прямим приховуванням посадових злочинів та порушення правил підслідності. Народний депутат вважає, що зазначені дії В.НАЛИВАЙЧЕНКА та В.ВЕРХОГЛЯДА спрямовані на унеможливлення повного та всебічного розслідування по справі, а тому свідчать про можливі значно більші масштаби незаконного продажу зброї та підтверджують освіченість у справі, сприяння та протекціонізму з боку керівництва СБУ. “На мою думку ситуація, коли державний правоохоронний орган спеціального призначення, який має забезпечувати державну безпеку України, організовує постачання зброї та боєприпасів у бандитські угруповання є неприпустимою, ганебною для Української держави та небезпечною для громадян. Неприпустимою ситуація, коли злочинні діяння банд-формувань фактично фінансується за рахунок коштів державного бюджету, які виділяються на фінансування СБУ”, - зазначається в зверненні.

С.ОЛЙНИК просить генерального прокурора вжити негайних заходів щодо прийняття кримінальної справи до провадження слідчими ГПУ, провести слідчі дії щодо всіх причетних до справи осіб, включаючи керівництво СБУ. Крім того, народний депутат просить ГПУ підтвердити або обґрунтовано спростувати наявність у діяннях В.НАЛИВАЙЧЕНКА, що спрямовані на створення штучних перешкод у розвідуванні кримінальної справи і приховання обставин справи, ознак співучасті у вчиненні злочину або ознак приховання злочину та затримати В.НАЛИВАЙЧЕНКА у зв’язку зі зловживанням службовим становищем.

Аналогічне депутатське звернення було направлено С.ОЛІЙНИКОМ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Зокрема, народний депутат просить главу держави вивести В.НАЛИВАЙЧЕНКА зі складу СНБОУ, скасувати Указ про його призначення першим заступником Голови СБУ. Крім того, С.ОЛІЙНИК просить Президента внести на розгляд ВР подання про призначення Голови СБУ та скасувати Указ про призначення В.ВЕРХОГЛЯД начальником СБУ у Дніпропетровській області.