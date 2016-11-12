Рада наступного тижня вимагатиме від Європейської ради виконати умови по "безвізу"

Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко в інтерв'ю "5 каналу", передає РБК-Україна.

"Україна постійно закликає бути відповідальним партнером. Ми це робимо. Ми виконуємо всі наші зобов’язання в рамках плану дій щодо візової лібералізації, імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, Будапештського меморандуму. Тому я вітаю достатньо жорстку заяву МЗС з приводу того, що ми очікуємо від ЄС відповідальної позиції і політики", - сказала Геращенко.

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На її думку, немає жодних передумов для відкладення ухвалення безвізового режиму у листопаді цього року.

"Від наших партнерів, чесно кажучи, ми іноді бачимо подвійні стандарти. Тому українська сторона має повне право і говорити, і апелювати до наших європейських колег - ми також очікуємо вашої підтримки. Ми життями наших хлопців захищаємо демократичні цінності, тому ми очікуємо від вас відповідальності і виконання вашої частини Угоди", - наголосила заступник голови парламенту.

Вона також зазначила, що прийняття безвізового режиму залежить не стільки від Європейського парламенту від Європейської ради.

"Тому наступного тижня, український парламент ухвалить заяву-звернення до Європейської ради в якій буде вимога, щоб Європейський союз виконав свою частину Угоди з візової лібералізації", - повідомила Геращенко.

Раніше в МЗС України заявили, що подальше відкладення рішення Європейським Союзом щодо запровадження безвізового режиму для громадян України є неприпустимим.