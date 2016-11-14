Коломойський відповів Саакашвілі на заяви щодо "Приватбанку": марення божевільного

Бізнесмен Ігор Коломойський у ексклюзивному коментарі LB.ua прокоментував слова екс-губернатора Одеської області Михаїла Саакашвілі про домовленості української влади з МВФ щодо націоналізації "Приватбанку".

"Щодо таємних угод з МВФ я нічого не знаю - на те вони й таємні. Втім, при сучасних рівнях "секретності" в нашій країні всім все стає відомо досить швидко, тому, думаю, це - чергова брехня. Що ж до сказаного Саакашвілі, скажу коротко: марення божевільного. Якщо цей космонавт вважає, що в сучасному світі можна запросто кудись вивести мільярди і про це ніхто не дізнається, значить він спустився до нас не з Грузії, а з космосу. Ось з такими знаннями, з таким розумінням життя, він півтора роки керував Одесою. Докерувався", - зазначив Коломойський.

"І навздогін, хочу дати йому пораду. Дорогий Михайле, не відволікайся на "Приват" Коломойського, краще займися собою і розкажи, що ти робив в Одесі півтора роки, дай звіт", - резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" Михайло Саакашвілі заявив, що - по таємній домовленості з МВФ українська влада повинна націоналізувати "Приватбанк" Коломойського, на що нібито закладені в бюджет 7,6% ВВП. Така норма, на думку Саакашвілі, необхідна через те, що виведені з банку кошти в офшори і вклади населення сьогодні не покриваються грошима.