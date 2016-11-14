Геращенко: Відставка Деканоїдзе не пов'язана з відставкою Саакашвілі

Про це в ході спілкування з журналістами, яке транслював телеканал "112 Україна", заявив народний депутат і позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко.

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"У нас політичні призначення є завжди і скрізь. Наприклад, Саакашвілі був призначений губернатором Одеської області. Це було політичне рішення президента України. Саакашвілі попросив призначити начальником поліції Одеської області Георгій Лордкіпанідзе, також громадянина Грузії. Президент України свого часу рекомендував Арсену Авакову призначити Хатію Деканоїдзе начальником Нацполіції. Я згоден з Хатією, що політика не повинна впливати на роботу правоохоронних органів. Її відставка була заздалегідь запланована, за кілька місяців. Для мене вона не була секретом давно. Цей захід не пов'язаний з відставкою Саакашвілі", - заявив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, Хатія Деканоїдзе заявила, що подала у відставку з посади начальника Національної поліції України. Вона перебувала на цій посаді з 4 листопада 2015 року.

Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що обов'язки начальника Нацполиции буде виконувати перший заступник начальника Національної поліції України - начальник кримінальної поліції Вадим Троян.